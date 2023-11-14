لا يفوتك هذا المساء| مجلس الحرب الإسرائيلى يجتمع لمتابعة مفاوضات تبادل المحتجزين.. و"التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف شاغرة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف شاغرة بجامعتي أسيوط والفيوم

تبدأ بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة فى وزارة التعليم العالى بجامعتى أسيوط والفيوم، فى تخصصات قيادية، فى إطار شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4552910

الرئيسان السيسى وبوتين يتفقان على تكثيف الجهود الدولية لوقف طلاق النار فى غزة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4552904

"القاهرة الإخبارية".. مجلس الحرب الإسرائيلى يجتمع الليلة لمتابعة مفاوضات تبادل المحتجزين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة بالتزامن مع استمرار مفاوضات تبادل المحتجزين، وفق ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

وأكدت “القاهرة الإخبارية” أن صافرات الإنذار تدوي في إيلات وأعقبها سماع انفجارات. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4552894

ضربها بالساطور.. إحالة أوراق قاتل سيدة طهطا والشروع في قتل شقيقين للمفتي

أحالت محكمة جنايات سوهاج في قرارها الصادر اليوم إحالة أوراق متهم بقتل سيدة والشروع في قتل اثنين آخرين شقيقين بدائرة مركز طهطا إلى فضيلة المفتي، كما حددت المحكمة جلسة اليوم الثانى من دور شهر يناير للنطق بالحكم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4552892

أمطار الشتاء.. مزيد من المعاناة للسكان المحاصرين في قطاع غزة

وصلت أمطار الشتاء إلى غزة، مما جلب تحديات جديدة لسكان القطاع المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والذين عانوا بالفعل خلال 6 أسابيع من الحرب التي شنها الاحتلال منذ 7 أكتوبر.

وبعد خريف دافئ وجاف، اندلعت عاصفة رعدية في البحر الأبيض المتوسط عبر الشريط الذي يبلغ طوله 41 كم × 12 كم في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، وفق ما قالته الجارديان. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4552856

الاعتداء على مدرب سلة الأهلى أوجوستي بوش داخل صالة الزمالك

تعرض الإسباني أوجوستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالأهلي للاعتداء بالضرب من جانب مجموعة من المتواجدين في صالة ميت عقبة التي تحتضن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وانتشرت لقطات لبعض المتواجدين في الصالة من مشجعي الأبيض وهم يحاولون الاعتداء على بوش عقب تعرضه للطرد من جانب حكم المباراة وائل إبرهيم بعد اعتراضه على أحد قراراته. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4552890

تفاصيل اجتماع إدارة الزمالك مع أوسوريو لحل أزمة مستحقاته

عقد اليوم الثلاثاء، أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مطولة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي.

وشهدت الجلسة عرض مجلس إدارة نادي الزمالك على المدير الفني الكولومبي جدولة مستحقاته لدى النادي بعد الإعلان مؤخرا عن توجيه الشكر له، وطلب أوسوريو مهلة للتفكير والرد على المجلس. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4552877