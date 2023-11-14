الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل اجتماع إدارة الزمالك مع أوسوريو لحل أزمة مستحقاته

جانب من جلسة إدارة
جانب من جلسة إدارة الزمالك مع أوسوريو

عقد اليوم الثلاثاء، أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مطولة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي.

وشهدت الجلسة عرض مجلس إدارة نادي الزمالك على المدير الفني الكولومبي جدولة مستحقاته لدى النادي بعد الإعلان مؤخرا عن توجيه الشكر له، وطلب أوسوريو مهلة للتفكير والرد على المجلس.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك في حديثه مع أوسوريو، احترام النادي له وتقدير دوره مع الفريق خلال الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية.

ورحب أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بالمدير الفني السابق للفريق داخل مقر القلعة البيضاء، وتم تأكيد ضرورة إنهاء التعاقد بالشكل اللائق للطرفين.

وبحسب مصدر داخل الزمالك فإن أوسوريو رفض مقترح إدارة الزمالك بجدولة مستحقاته المتأخرة وتمسك بالحصول على قيمة مستحقاته كاش سواء 3 شهور مستحقات متأخرة بجانب شهرين شرط جزائي.

الزمالك أحمد سليمان حسين السيد أوسوريو خوان كارلوس أوسوريو

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

الاعتداء على مدرب سلة الأهلى أوجوستي بوش داخل صالة الزمالك

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الباز يكشف سر رسالة تميم البرغوثى التحريضية ضد مصر (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

مدحت بشاى

فى ذكرى العميد التنويرى

عبد الرحيم طايع

كيف يهدأ الشرق الأوسط؟!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (2)

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم