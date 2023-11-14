الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمطار الشتاء.. مزيد من المعاناة للسكان المحاصرين في قطاع غزة

أمطار غزة
أمطار غزة

وصلت أمطار الشتاء إلى غزة، مما جلب تحديات جديدة لسكان القطاع المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والذين عانوا بالفعل خلال 6 أسابيع من الحرب التي شنها  الاحتلال منذ 7 أكتوبر. 

وبعد خريف دافئ وجاف، اندلعت عاصفة رعدية في البحر الأبيض المتوسط عبر الشريط الذي يبلغ طوله 41 كم × 12 كم في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، وفق ما قالته الجارديان. 

وجرف المطر غبار الركام الرمادي الناتج عن الغارات الجوية والذي علق بالمباني في كل حي، وتناثر الدخان والنيران الناجمة عن القصف الأخير الذي وقع خلال الليل، انخفض استهلاك المياه في غزة بنسبة 90% منذ بدء الصراع، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، وهرعت العديد من العائلات إلى الخارج للاستمتاع بفترة راحة من الرطوبة غير الموسمية.

مع ذلك، سرعان ما تبددت الراحة الأولية مع هطول الأمطار، حيث بدأ الأطفال يرتجفون بملابس مبللة، في حين غمرت المياه أماكن الإقامة المؤقتة وتحولت الطرق والأراضي المفتوحة إلى طين.

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ووفقًا لمراسل وكالة أسوشيتد برس، كافح الناس في مخيم خارج مستشفى في دير البلح يوم الثلاثاء لشق طريقهم عبر الظروف الموحلة حيث قاموا بتمديد الأغطية البلاستيكية فوق الخيام الواهية، وقالت إقبال أبو السعود، التي فرت من مدينة غزة مع 30 من أقاربها: "لقد انهارت كل هذه الخيام بسبب المطر". "كم يوما سيتعين علينا التعامل مع هذا؟"

وقالت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، للصحفيين في جنيف، إن انقطاع ضخ مياه الصرف الصحي ونقص المياه تسببا بالفعل في زيادة الأمراض المنقولة بالمياه والالتهابات البكتيرية والإسهال بين الرضع. وأضافت: "المطر لن يؤدي إلا إلى زيادة المعاناة".

ومن المتوقع حدوث المزيد من العواصف خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك مع انخفاض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية وبدء فصل الشتاء، ومن المرجح أيضًا أن يؤثر الطقس على القتال حيث يعيق الطين حركة الأسلحة الإسرائيلية.

غزة الحرب الإحتلال الإسرائيلي 7 أكتوبر عاصفة خريف دافئ

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