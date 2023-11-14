الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجزائر: إسرائيل لا تعرف إلا الخراب

الخارجية الجزائرية
الخارجية الجزائرية

أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار سلسلة الانتهاكات السافرة والمستفزة، التي تقوم بها قوات الاحتلال يوميًا على قطاع غزة.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان الثلاثاء، إن سلسلة الانتهاكات السافرة والمستفزة التي تقوم بها قوات الاحتلال استهدفت أمس، مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في تعدّ وتحدٍ جديدين لكل أحكام القانون الدولي وأعرافه، وتنافيا مع مبادئ وقيم الإنسانية الداعية إلى حماية المدنيين وعدم استهداف المباني ذات الطابع المدني والإنساني.

ونوهت أن التعدي على منشأة إنسانية تُعنى بإعادة بناء ما خربته أيادي الاحتلال الغاشم، لهو دليل دامغ على نية هذا الكيان، الذي لا يعرف إلا لغة التعنت والخراب، في قبر كل إمكانية للسلام أو الحوار لإنهاء سلسلة اعتداءاته.

وأكدت تضامنها الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر، مجددة تأكيدها أن مسئولية وقف العدوان الصهيوني وضمان الحماية للشعب الفلسطيني، تقع كاملة على عاتق مجلس الأمن الذي لا يمكنه التنصل منها ومن عجزه عن التحرك لإنهاء هذا الظلم؛ الذي لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال بحق الشعب الفلسطيني.

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