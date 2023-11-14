الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استهداف إسرائيلى مباشر لمحطة سرداح للبترول شمال قطاع غزة (فيديو)

الوضع في غزة
الوضع في غزة

أكد مراسل قناة الغد الإخبارية، عبدالله عبيد من شمال غزة، أن هناك عددًا من الإصابات جراء استهداف إسرائيلي مباشر لمحطة سرداح للبترول شمال قطاع غزة.

وأشار مراسل الغد الإخبارية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلًا لعائلة "المدهون" والذي أسفر عن 6 شهداء، مشيرًا إلى أن الاحتلال يقصف المنازل في شرق جباليا وبيت حانون.

وعن استهداف محطة سرداح للبترول شمال قطاع غزة، أكد مراسل الغد الإخبارية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي وجهت صاروخين تجاه المحطة، الأمر الذي جعلها تتوقف عن خدماتها وإصابة عدد من المحتجزين بها.

وأضاف أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف المنازل في بيت حانون، مشيرًا إلى أن هناك عدة اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

استهداف إسرائيلي قطاع غزة غزة سرداح قناة الغد الإخبارية شمال غزة

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