الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية" يوضح حقيقة استهداف معبر رفح من الجانب الفلسطينى

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك تدفقًا للمساعدات الإنسانية من جميع الدول، مشيرًا إلى أنها تأخذ بعض الإجراءات حتى تدخل لمعبر رفح، معقبًا: “كل طائرة محملة بالمساعدات، هي بادرة أمل للشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الراهنة”.

وعن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، قال عبدالفتاح، إن سائقي الشاحنات وسيارات الإسعاف أكدوا أنه لا يوجد أمان من ناحية المعبر في الجانب الفلسطيني، بسبب الاستهداف المباشر لهم لمنع وصول المصابين للمعبر.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أنه تم تجهيز 150 شاحنة من أجل تفريغ حمولتها داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى استقبال 11 من مصابي غزة لتلقى العلاج في مستشفيات العريش.

وأكد أن التقديرات الواردة من الجانب الفلسطيني أوضحت أنهم يعيشون كارثة بالمعنى الحرفي، الأمر الذي يجعل المساعدات الإنسانية، سواء غذاء أو دواء، أمرًا هامًا للأشقاء الفلسطينيين.

مراسل قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية مراسل القاهرة الاخبارية معبر رفح رفح مصطفى عبد الفتاح

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