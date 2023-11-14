طائرة حربية إسرائيلية تستهدف النازحين من الشمال إلى جنوب قطاع غزة

أكد مراسل قناة "الغد" الإخبارية، تامر دلول، أن هناك طائرة حربية إسرائيلية تستهدف مجموعة من الفلسطينيين في غزة في الطرق، خاصة النازحين من الشمال إلى جنوب قطاع غزة.

وأضاف مراسل قناة "الغد" الإخبارية، أن مستشفى المعمداني هو من يستقبل المصابين من القصف والاستهداف المباشر للنازحين، الأمر الذي أسفر عن عدد من الشهداء والمصابين.

وأشار إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي كثف غاراته بحي "الشجاعية"، مؤكدًا أن عددا من جنود الاحتلال في إحدى الطائرات الحربية يطلق الرصاص تجاه المواطنين.

ونوه "دلول" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط مجمع الشفاء بشكل جنوني، بالإضافة إلى قصف التجمعات السكنية بحي الصابرة والزيتون، دون سابق إنذار.