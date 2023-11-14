الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تستهدف قاعدة "رعيم" العسكرية

رشقات صاروخية
رشقات صاروخية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن الفصائل الفلسطينية أعلنت عن استهدافها قاعدة "رعيم" العسكرية التابعة لقوات الاحتلال برشقة صاروخية.

وأكدت "القاهرة الإخبارية" أن الفصائل الفلسطينية هاجمت ناقلة جند ودبابة للاحتلال في محور شمال غزة بقذائف الياسين 105، حيث قتل 7 جنود إسرائيليون خلال الاشتباكات شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف دبابتين للاحتلال الإسرائيلي بمحور غربي قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار، ظهر اليوم، في شتولا وعدد من البلدات قرب الحدود اللبنانية، حيث كشف أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، عن رشقات صاروخية من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف إسرائيلية.

وكان "حزب الله" اللبناني، قد استهدف قوة عسكرية تابعة للاحتلال، بمنطقة حدب يارون الجنوبية، حيث استهدف الحزب ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، مع وقوع إصابات مؤكدة.

القاهرة الإخبارية الفصائل الفلسطينية قاعدة رعيم العسكرية رشقة صاروخية

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