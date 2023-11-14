الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاعتداء على مدرب سلة الأهلى أوجوستي بوش داخل صالة الزمالك

أوجوستي بوش
أوجوستي بوش

تعرض الإسباني أوجوستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالأهلي للاعتداء بالضرب من جانب مجموعة من المتواجدين في صالة ميت عقبة التي تحتضن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وانتشرت لقطات لبعض المتواجدين في الصالة من مشجعي الأبيض وهم يحاولون الاعتداء على بوش عقب تعرضه للطرد من جانب حكم المباراة وائل إبرهيم بعد اعتراضه على أحد قراراته.

وبدأت الأحداث قبل 11 ثانية من نهاية الشوط الأول للمباراة عندما اعترض أوجوستي على أحد قرارات وائل إبرهيم بعدم احتساب سلة للأهلي سجلها مصطفى كيجو لاعب الزمالك السابق على الرغم من لمس الكرة للوحة بوضوح في اللقطات التليفزيونية.

واعترض أوجوستي بشدة على هذا القرار من جانب إبرهيم  بعد سلسلة من اللقطات الجدلية طوال أحداث الشوط الأول الذي كان يشهد تقدم الأهلي بفارق تسع نقاط.

وقام وائل إبرهيم بطرد أوجوستي لتبدأ مجموعة من المشادات خلف مقاعد بدلاء الأهلي مع رفض أوجوستي للخروج من الملعب ليقوم مجموعة من مشجعي الزمالك بالاعتداء عليه حسب الصور التي تم التقاطها في أرض الملعب.

يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة كان قد قرر أن تُقام هذه المباراة بدون حضور جماهير الفريقين وأن يتوقف الحضور على مجالس الإدارة فقط.

وتوقفت المباراة لأكثر من نصف ساعة رفض فيها لاعبو الأهلي استكمال المباراة قبل عودتهم في النهاية واستكمال ما تبقى من أحداث الشوط.

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