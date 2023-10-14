الخطيب يجدد الثقة فى أوجستى بعد احتلال سلة الأهلى المركز الرابع عربيًا

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على عقد اجتمًاع مطول اليوم، مع أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة داخل مكتبه بمقر الجزيرة.

شهد الاجتماع مناقشة مشاركات الفريق في الفترة الأخيرة وما ترتب عليها، والعمل على ضرورة استعادة المستوى الفني المتميز والمعهود للفريق وتحقيق الأهداف المرجوة.

تطرق الكابتن محمود الخطيب في الاجتماع إلى كل الأمور المتعلقة بالفريق فنيًّا وإداريًّا، وأكد على استمرار الدعم الكامل للاعبين وجهازهم الفني، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.

وحرص الدكتور عمرو محب للإشراف على إدارة العلاقات الدولية وتنمية المهارات في قطاع كرة لكرة القدم على حضور الاجتماع للترجمة خلال الاجتماع بين الخطيب وأوجستي.

تعرض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي للخسارة أمام نظيره الكويت الكويتي بنتيجة 87-84 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة العربية.