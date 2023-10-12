الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية.. سلة الأهلي تسقط أمام الكويت الكويتي ويكتفي بالمركز الرابع

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة السلة

تعرض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، للخسارة أمام نظيره الكويت الكويتي بنتيجة 87-84 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة العربية.

واكتفى الأهلي بالحصول على المركز الرابع في البطولة بعد خسارته اليوم أمام الكويت الكويتي.

اقرأ أيضا.. بخسارته أمام "سلا المغربي".. الأهلي يودع البطولة العربية للأندية لكرة السلة

الأهلي تأخر في أغلب أوقات المباراة

الأهلي ظل متأخرًا في أغلب أوقات المباراة حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق الكويتي بنتيجة 33-26 قبل أن يتقدم المارد الأحمر مع نهاية الفترة الثانية بنتيجة 49-44.

وعاد فريق الكويت الكويتي للتقدم مرة أخرى في الفترة الثالثة بنتيجة 65-62 قبل أن تنتهي الفترة الرابعة والمباراة بانتصار بطل الكويت بنتيجة 87-84.

وكان الأهلي قد خسر أمس أمام جمعية سلا المغربي في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 85-78.

واستهل الأهلي مشواره في البطولة العربية لكرة السلة بالفوز على دجلة الجامعة العراقي، ومن ثم الاتحاد الليبي في ثاني المواجهات، قبل الانتصار بريمونتادا مثيرة على مجد طنجة.

وتخطى الأهلي عقبة الفتح السعودي في دور الـ16 قبل أن يتخطى عقبة الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي قبل أن يسقط أمام فريق سلا المغربي في نصف النهائي.

وتضم بعثة الأهلي كلا من، مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن للعلاج الطبيعي، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصائيا، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة كلًا من، سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبوالنصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، يوسف المعدوي.

كرة السلة الكويت الكويتي الاهلى مباراة الأهلي والكويت الكويتي البطولة العربية

مواد متعلقة

بخسارته أمام "سلا المغربي".. الأهلي يودع البطولة العربية للأندية لكرة السلة

الأهلي يُقصي الاتحاد ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة

قمة مصرية بين الأهلى والاتحاد السكندرى فى ربع نهائى البطولة العربية لكرة السلة

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

السكر بـ20 جنيهًا.. "التموين" تنهى استعداداتها لمبادرة "خفض أسعار السلع"

القوات الجوية تقدم عرضًا بطائرات f16 وميج 29 أمام الرئيس السيسى

وصول الرئيس السيسى لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

الرئيس السيسى يصدق على منح علم مصر وسام الجمهورية العسكرى

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمى لودية زامبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى