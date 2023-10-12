البطولة العربية.. سلة الأهلي تسقط أمام الكويت الكويتي ويكتفي بالمركز الرابع

تعرض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، للخسارة أمام نظيره الكويت الكويتي بنتيجة 87-84 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة العربية.

واكتفى الأهلي بالحصول على المركز الرابع في البطولة بعد خسارته اليوم أمام الكويت الكويتي.

اقرأ أيضا.. بخسارته أمام "سلا المغربي".. الأهلي يودع البطولة العربية للأندية لكرة السلة

الأهلي تأخر في أغلب أوقات المباراة

الأهلي ظل متأخرًا في أغلب أوقات المباراة حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق الكويتي بنتيجة 33-26 قبل أن يتقدم المارد الأحمر مع نهاية الفترة الثانية بنتيجة 49-44.

وعاد فريق الكويت الكويتي للتقدم مرة أخرى في الفترة الثالثة بنتيجة 65-62 قبل أن تنتهي الفترة الرابعة والمباراة بانتصار بطل الكويت بنتيجة 87-84.

وكان الأهلي قد خسر أمس أمام جمعية سلا المغربي في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 85-78.

واستهل الأهلي مشواره في البطولة العربية لكرة السلة بالفوز على دجلة الجامعة العراقي، ومن ثم الاتحاد الليبي في ثاني المواجهات، قبل الانتصار بريمونتادا مثيرة على مجد طنجة.

وتخطى الأهلي عقبة الفتح السعودي في دور الـ16 قبل أن يتخطى عقبة الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي قبل أن يسقط أمام فريق سلا المغربي في نصف النهائي.

وتضم بعثة الأهلي كلا من، مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن للعلاج الطبيعي، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصائيا، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة كلًا من، سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبوالنصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، يوسف المعدوي.