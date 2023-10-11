الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بخسارته أمام "سلا المغربي".. الأهلي يودع البطولة العربية للأندية لكرة السلة

الأهلي - سلا
الأهلي - سلا

ودع النادي الأهلي البطولة العربية للأندية لكرة السلة، التي تستضيفها قطر، من دور نصف النهائي، بعد خسارته أمام سلا المغربي بنتيجة 85-77، في المباراة التي جمعتهما بصالة نادي الغرافة.

الأهلي بدأ المباراة بشكل قوي، لينهي الربع الأول متقدمًا بنتيجة 25-17، ليواصل تفوقه في الربع الثاني، لينهيه بنتيجة 42-36.

وفي الربع الثالث، تراجع الأهلي، ليعود سلا في النتيجة، معادلًا إياها بنتيجة 55-55.

وفي الربع الثالث، تراجع الأهلي بشكل أكبر، ليخسر اللقاء بنتيجة 77-85، مودعًا البطولة.

وضرب سلا المغربي، موعدًا في المباراة النهائية مع بيروت اللبناني الذي سبقه للنهائي، بفوزه على الكويت الكويتي في دور نصف النهائي بنتيجة 101-97. 

وكان الأهلي قد تأهل لدور نصف النهائي، بفوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 82-77، في دور نصف النهائي.

يُذكر أن البطولة فاز بها الاتحاد السكندري سبع مرات أعوام 1987، 1991، 1994، 1996، 2002، 2018 و2020، وحققها الأهلي مرة واحدة عام 2021.

الاتحاد السكندري تأهل للدور ربع النهائي بدون هزيمة بعدما تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول بأربعة انتصارات على اتحاد الجزائر 89– 53، وعلى دينامو اللبناني بنتيجة 96- 89 وعلى الأهلي القطري 127– 52 وعلي السيب العماني 101– 53، وفي دور الـ16 فاز على خدمات البريج الفلسطيني بالانسحاب.

وفي المقابل، احتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الأول، وحقق ثلاثة انتصارات على دجلة الجامعة العراقي 92– 77، وعلى الاتحاد الليبي 65- 55، وعلى مجد طنجة المغربي 85 -71، وخسر أمام بيروت اللبناني 70- 79، ثم فاز في دور الـ16 على الفتح السعودي بنتيجة 98– 58.

ويقود فريق الأهلي، الإسباني أوجستي بوش، الذي اختار 14 لاعبًا في قائمة البطولة العربية وهم: عمرعبادة ونوريس كول وإيهاب أمين وأحمد مهيب ومؤمن طارق خيري وعمرو الجندي وعمرو زهران ويوسف المعداوي ومحمد أبوالنصر ومايكل فاكوادي وسيف سمير ومروان سرحان ومصطفى كيجو وعمر طارق.

الاهلى سلا البطولة العربية للأندية لكرة السلة النادي الأهلي بيروت الاتحاد

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