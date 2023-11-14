الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضربها بالساطور.. إحالة أوراق قاتل سيدة طهطا والشروع في قتل شقيقين للمفتي

محكمة
محكمة

أحالت  محكمة جنايات سوهاج في قرارها الصادر اليوم إحالة أوراق متهم بقتل سيدة والشروع في قتل اثنين آخرين شقيقين بدائرة مركز طهطا إلى فضيلة المفتي، كما حددت المحكمة جلسة اليوم الثانى من دور شهر يناير للنطق بالحكم.

جريمة قتل بالساطور

كان رئيس مباحث مركز طهطا تلقى بلاغا يفيد مقتل المجنى عليها ونقلها إلى المستشفى جثة هامدة وإصابة آخرين بعد التعدى عليهم بالضرب بساطور.

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 تشكيل فريق بحث

وتم على الفور تشكيل فريق بحث لكشف لغز الواقعة، وتبين من التحريات التي أجراها رجال المباحث أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين.

وأضافت التحريات أن المتهم توجه إلى المجنى عليها في مسكنها والتعدى عليها بالساطور، كما قام بالتعدى على الشقيقين الآخرين المجنى عليهما بالساطور مما أسفر عن إصابتهما.

ضبط المتهم

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج قتل سيدة مركز طهطا رئيس مباحث مركز طهطا جريمة قتل بالساطور

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