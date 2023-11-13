الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 6 سنوات لمتهمين سرقا مواطنا بالإكراه في سوهاج

دراجة نارية
دراجة نارية

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم، حكما بمعاقبة لص بالسجن المشدد 3 سنوات  في اتهامه بسرقة دراجة نارية بالإكراه من أحد المواطنين وفي ذات الجلسة عاقبته المحكمة كما عاقبته بالسجن 3 سنوات في تعاطي المخدرات ومعاقبة المتهم الثانى  بالسجن المشدد 3 سنوات و3 سنوات أخرى بتهمة إحراز سلاح أبيض سكين بدائرة قسم طهطا.

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وتلقت أجهزة الأمن في سوهاج بلاغًا من أحد المواطنين في مركز أخميم من أحد المواطنين أفاد فيه، أنه أثناء سيره فى الطريق العام قام المتهمان المذكورين بتهديده بسلاح أبيض واستوليا منه على الدراجة النارية بالإكراه .

على الفور، انتقلت رجال المباحث وتم الكشف عن هوية المتهمين وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض عليهم.

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد 3 سنوات أجهزة الأمن في سوهاج سرقة بالاكراه مباحث مركز أخميم

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