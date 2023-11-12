الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين بخطف طفل فى سوهاج

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين بخطف طفل وسرقته بالإكراه بمركز أخميم، بالسجن المشدد 15 سنة.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة خطف الطفل المجنى عليه، حيث قاموا باستدراجه إلى مكان بعيد وإيهامه بتوصيلهم إلى أحد الأماكن وقاموا، بسرقة الدراجة النارية والمنقولات الخاصة به.

وتعدى المتهمون الأول والثانى عليه بالضرب باستخدام "عصا شوم"، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المنهمين.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد خطف أخميم النيابة العامة

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