انهيار منزل مكون من طابقين بساقلته فى سوهاج

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته بناحية البندر حدوث انهيار جزئى لمنزل مكون طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومعرش بأفلاق النخيل والعروق، ولا توجد إصابات أو خسائر بالأرواح وانحصرت التلفيات في الإنهيار وتحطم بعض المنقولات المنزل.

ترجع الواقعة عقب تلقى غرفة الأزمات بلاغا يفيد بحدوث إنهيار جزئى بمنزل بنطاق الوحدة المحية للمركز ومدينة ساقلته وتم الدفع بالمعدات لمكان الإنهيار ولا توجد خسائر بالأرواح، أو إصابات بشربة.

وبالفحص تبين عقب إنتقال أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته حدوث إنهيار جزئى بمنزل ملك المدعو ع. ع. يقيم بناحية بندر ساقلته شارع الجزائر خلف الجامع الكبير، والمنزل مكون من طابقين ومبنى من الطوب الأحمر والطين ومسقوف بجزوع النخيل والعروق ولا توجد خسائر في الأرواح، أو إصابات.

تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته من أجل رفع الأنقاض الناتجة عن واقعة الانهيار وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وتم إبلاغ التضامن الإجتماعى.

وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالتقرير وعلل سبب إنهيار المنزل قدمه وتهالكه، تم فرض كردون أمنى بالمنطقة وتم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لبيان سبب إنهيار المنزل وفحص المنازل المجاورة، وعما إذا كان قد صدر قرار إزالة سابق للمبنى قبل ذلك من عدمه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.