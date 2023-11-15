حالة من عدم الاستقرار.. "الأرصاد" تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الخميس 16 نوفمبر 2023 إلى الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة إنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد في نشرتها الجوية أنَّ البلاد تشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الهيئة سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

وأوضحت الهيئة أنَّه اعتبارًا من الأحد 19 نوفمبر إلى الإثنين 20 نوفمبر، تشهد البلاد حالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا.

وأوصت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والحذر من التقلبات الجوية المستمرة على كل أنحاء الجمهورية، حيث تشهد البلاد في الوقت الحالي، أجواء خريفية ممتعة وغطاء سحابي على شمال البلاد يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس صباحًا، تزيد حدتها في ساعات الليل المتأخرة.

وأوصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وحذرت هيئة الأرصاد قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، غدًا الخميس، حيث تصل الشبورة إلى حد الضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.