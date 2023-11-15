الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة من عدم الاستقرار.. "الأرصاد" تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الخميس 16 نوفمبر 2023 إلى الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة إنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد في نشرتها الجوية أنَّ البلاد تشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سحب مع أمطار متفاوتة.. "الأرصاد": تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الهيئة سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

وأوضحت الهيئة أنَّه اعتبارًا من الأحد 19 نوفمبر إلى الإثنين 20 نوفمبر، تشهد البلاد حالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا.

وأوصت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والحذر من التقلبات الجوية المستمرة على كل أنحاء الجمهورية، حيث تشهد البلاد في الوقت الحالي، أجواء خريفية ممتعة وغطاء سحابي على شمال البلاد يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس صباحًا، تزيد حدتها في ساعات الليل المتأخرة.

وأوصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وحذرت هيئة الأرصاد قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، غدًا الخميس، حيث تصل الشبورة إلى حد الضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بحالة الطقس ودرجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر:

حالة الطقس الأرصاد هيئة الارصاد العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

مواد متعلقة

سحب مع أمطار متفاوتة.. "الأرصاد": تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الأكثر قراءة

"حماس" تعلن خسائر الاحتلال فى كل محاور التوغل بغزة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

ضربتها بـ سيخ حديدى.. تجديد حبس المتهمة بإنهاء حياة صديقتها فى المطرية

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء