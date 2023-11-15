الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لعامل ضرب زوجته حتى الموت في الإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من «ه.م.ر» بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأداة المضبوطة، وكذلك معاقبة " و.م.ر" بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وألزمتها بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك لاتهام الأول بقتل المجني عليها و.ر.م، والمتهمة الثانية علمت بوقوع الجناية وأعانت مرتكبها.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 16836 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية أول، يفيد بوفاة المجني عليها بعد التعدي عليها بالضرب، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، ذهاب المتهمة الثانية "ه.م.ر" ربة منزل إلى قسم الشرطة وقدمت تقرير طبي صادر من مكتب الصحة ثابت به إصابة المجني عليها " و.ر.م" ربة منزل، طالبة استصدار تصريح دفن للمجني عليها.

وبسؤالها قررت أن تلك الإصابات نتيجة سقوطها أرضا، وبانتقال ضباط القسم لفحص الواقعة، تبين أن المجني عليها توفيت نتيجة تعدى المتهم الأول " ه.م.ر" عامل خردة زوج المجني عليها، بالضرب وباستجواب زوج المجني عليها، أقر بالتعدي عليها بالضرب، مستخدما عصا خشبية، وذلك بسبب ترك المجني عليها المسكن دون إذنه لفترة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

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