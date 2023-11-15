الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لسائقين سرقا موظفة بالإكراه في كرداسة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد 6 سنوات وذلك لاتهامهما بخطف موظفة تحت تهديد السلاح وسرقة منقولاتها بمنطقة كرداسة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 1403 لسنة 2023 جنايات كرداسة، للمتهمين "س. ع"، سائق تاكسي، و"ر. م"،  سائق توك توك، في يوم 4 فبراير الماضي، خطفًا بالإكراه المجني عليها "ن.م"، بأن اقتاداها عنوة تحت تهديد السلاح الأبيض واصطحبها إلى مكان بعيد عن أعين المارة.

وأضاف أمر أن المتهمين سرقا منقولات ومبلغ المالي مملوكين للمجني عليها، بطريق الإكراه، تحت تهديد السلاح بعد أن قام الثاني بإشهار سلاح أبيض "سكين"، وتعديا عليها بالضرب، وتمكنا من الاستيلاء على المنقولات والمبلغ المالي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أحرزا سلاحًا أبيض "سكين"، بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

محكمة جنايات جنوب الجيزة خطف موظفة السلاح كرداسة سائق تاكسي

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