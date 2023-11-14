الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

عصابة
عصابة

ضبط رجال الأمن تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بالقاهرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة السيارة ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

 

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وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الجيزة وأنهما قاما بسرقة السيارة بأسلوب " السحب " باستخدام سيارة ربع نقل "مطموسة اللوحات، تم ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأضافا ببيعها لدى عميلهما " سيئ النية " عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة أمكن ضبطه.

وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب وقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب "تم العثور عليها" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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