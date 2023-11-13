الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة سرقة بطاريات السيارات بمدينة بدر للجنح

ضبط متهمين
ضبط متهمين

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، إحالة  3 أشخاص لمحكمة الجنح، لقيامهم بسرقة البطاريات من داخل السيارات.

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تأجيل محاكمة عصابة سرقة شركة فى الأميرية لـ26 نوفمبر


المتهمون اعترفوا بارتكاب 6 وقائع

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام جهات التحقيق بارتكابهم 6 وقائع سرقة، بهدف بيعها والتربح والكسب منها.
وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم كمية من بطاريات السيارات، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم وقائع سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب الضغط على "الكبوت" بهدف بيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.
باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

المتهمون المجني عليهم الإجراءات القانونية سرقة الشروق

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