السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك بالشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم السبت حبس المتهمين بسرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك  بمدينة الشروق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

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إحالة عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالمطرية للجنح

وكشفت التحقيقات بأن تم ضبط عاطل يسرق إحدى الإطارات الأمامية من إحدى السيارات بأسلوب" الفك"بدائرة القسم بالإشتراك مع عامل.

يمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الجنوط بذات الأسلوب، وأقرا بإرتكابهما 11 واقعة سرقة.

تم بإرشادهما ضبط الجنوط المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" 4 أشخاص وبحوزتهم 35 جنط سيارة من متحصلات وقائع السرقة.

نيابة الشروق وبدر مدينة الشروق السيارات الإجراءات القانونية إطارات السيارات

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