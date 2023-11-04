حبس عصابة سرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم السبت حبس المتهمين بسرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك بمدينة الشروق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات بأن تم ضبط عاطل يسرق إحدى الإطارات الأمامية من إحدى السيارات بأسلوب" الفك"بدائرة القسم بالإشتراك مع عامل.

يمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الجنوط بذات الأسلوب، وأقرا بإرتكابهما 11 واقعة سرقة.

تم بإرشادهما ضبط الجنوط المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" 4 أشخاص وبحوزتهم 35 جنط سيارة من متحصلات وقائع السرقة.