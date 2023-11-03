الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استغل سفر صاحبها.. اعترافات حارس عقار أمام النيابة بسرقة فيلا فى التجمع

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقاتها المكثفة في واقعة سرقة إحدى الفيلات بمنطقة التجمع الأول؛ لكشف ملابسات الجريمة بالكامل.

وأصدرت نيابة التجمع قرارًا بتفريغ الكاميرات في أحداث سرقة الفيلا، كما قامت النيابة بمواجهة المتهم بالاتهامات الموجهة له، حيث أقرَّ تفصيليًا بكيفية تنفيذ جريمته.

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وتبيَّن من التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهم، أنه يعمل حارس عقار داخل فيلا بالتجمع الأول، واستغل سفر صاحب الفيلا وأسرته خارج البلاد، ونفَّذ جريمته وسرقة خزينة بداخلها مبالغ مالية.

نيابة القاهرة الجديدة منطقة التجمع الأول سرقة أحد الفيلات تفريغ الكاميرات التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهم

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