الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع فتاة صدمتها سيارة في القاهرة الجديدة

اسعاف
اسعاف

لقيت فتاة مصرعها نتيجة اصطدام سيارة بها في منطقة القاهرة الجديدة، كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الفتاة أثناء عبورها الطريق، صدمتها سيارة، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة، يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة القاهرة الجديدة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت فتاة أثناء عبورها الطريق، ما أسفر عن إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

كما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق في مدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مدينة 6 أكتوبر عمليات شرطة النجدة الخدمات الأمنية

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