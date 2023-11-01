الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة معدات وأدوات من موقع تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة عدد من الأدوات والمعدات من موقع إحدى الشركات بمنطقة التجمع الأول.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

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وكشفت التحقيقات الأولية بقيام 3 متهمين بسرقة معدات وادوات من موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" وأضافوا بقيامهم ببيعها لدى عميلهم (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) أمكن ضبطه.. وبحوزته كمية من (المعدات والأدوات) من متحصلات السرقة، كما أقروا بارتكابهم عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التحقيقات الأولية التجمع التحريات الأمنية موقع تحت الإنشاء عاطل

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