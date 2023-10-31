إحالة عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالمطرية للجنح

قررت نيابة المطرية اليوم الثلاثاء، إحالة المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بمنطقة المطرية لمحكمة الجنح.

وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، حال استقلالهم مركبة تروسيكل وسيرهم عكس الاتجاه وبحوزتهم "6 هواتف محمولة".

وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" وأن المضبوطات من وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.