الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة فى الشروق لـ"الجنح"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت  نيابة الشروق وبدر، اليوم، إحالة المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمدينة الشروق  إلى محكمة الجنح.

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تفاصيل قرار الإحالة

وذكر قرار الإحالة أنه تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية لارتكابهما واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "المغافلة".

 وتم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية لدى عميلهما "سيئ النية" عامل بمحل للمشغولات الذهبية، وتم ضبطه وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.

 وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

المجني عليه الشروق معلومات جنائية قسم شرطة الشروق المشغولات الذهبية

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