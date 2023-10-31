إحالة متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة فى الشروق لـ"الجنح"

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، إحالة المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمدينة الشروق إلى محكمة الجنح.

تفاصيل قرار الإحالة

وذكر قرار الإحالة أنه تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية لارتكابهما واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "المغافلة".

وتم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية لدى عميلهما "سيئ النية" عامل بمحل للمشغولات الذهبية، وتم ضبطه وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.