الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة السيارات بمنطقة الأميرية

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الأميرية حبس المتهمين بسرقة السيارات بمنطقة الأميرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بضبط شخصين، أحدهما لديه سجل جنائي، والآخر يحمل جنسية إحدى الدول؛ لقيامهما بسرقة سيارة في دائرة قسم شرطة الأميرية باستخدام سيارة ملك لأحدهم.

وتم ضبط السيارتين وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقتان من نفس العيار ومصوغات ذهبية، كما قدموا معلومات حول عملائهم الذين يمتلكون سوء النية، وكانوا 4 أشخاص، أحدهم لديه سجل جنائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قاضي المعارضات الأميرية حبس المتهمين سرقة السيارات

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