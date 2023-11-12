إحالة عاطل وتاجر خردة للمحاكمة تخصصا فى سرقة السيارات بإمبابة للجنايات

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلا وتاجر خردة للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بإمبابة.

وقررت النيابة العامة، في وقت سابق، حبس المتهمين، وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود حوادث سرقة أخرى من عدمه.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقر في أقواله بارتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة.

وتبين من خلال الفحص أنه تم ضبط عاطل مقيم بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذًا من منطقة إمبابة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبمواجهته قرر بارتكابه (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة سيئ النية مقيم بمنطقة إمبابة، وتم ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.