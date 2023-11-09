الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن الجيزة يضبط أبطال فيديو سرقة السور الحديدى لمحور صفط اللبن

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهمين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو لسرقتها.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو متضمنًا قيام شخصين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وهما عاملا خردة لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص، مالك مخزن خردة مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه، وأمكن ضبط الأخير وبحوزته القطع الحديدية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة رقة أجزاء من السور الحديدى محور صفط اللبن قسم شرطة بولاق الدكرور

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