المؤبد لعاطل قتل شاب في بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل، بالسجن المؤبد بتهمة قتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة بولاق الدكرور.



كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمقتل شاب يدعى محمد، 26 سنة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الجريمة عاطل، اعتدى على الضحية بسلاح أبيض، وأصابه بعدة طعنات، ما أسفر عن مقتله وفر هاربا، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.