الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لعاطل قتل شاب في بولاق الدكرور

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل، بالسجن المؤبد بتهمة قتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة بولاق الدكرور.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمقتل شاب يدعى محمد، 26 سنة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الجريمة عاطل، اعتدى على الضحية بسلاح أبيض، وأصابه بعدة طعنات، ما أسفر عن مقتله وفر هاربا، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات الجيزة عاطل قتل السجن المؤبد منطقة بولاق الدكرور

مواد متعلقة

المشدد 15 عامًا لسائق قتل شابًا فى الصف

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة قتل شاب لدفاعه عن شقيقته لجلسة 26 نوفمبر

المؤبد لتشكيل عصابي بتهمة الإتجار بالمخدرات والشروع في قتل نقيب شرطة وخفير نظامي بالفيوم

الأكثر قراءة

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

البديل الآمن.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

وزير الخارجية الإسرائيلى: نحن بحاجة إلى الانتصار فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها