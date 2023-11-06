الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة قتل شاب لدفاعه عن شقيقته لجلسة 26 نوفمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين، لجلسة 26 نوفمبر، بتهمة قتل شاب، بسبب دفاعه عن شقيقته. 

كشفت التحقيقات عن وقوع مشاجرة بأحد الشوارع، مما أسفر عن مقتل شخص، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة  لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنات، واستمعت جهات التحقيق لأقوال الجيران وشهود عيان الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب التعدى لفظيا على شقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.

txt

تأجيل محاكمة عصابة شرعت في قتل أجانب بقصر النيل لـ 20 نوفمبر

txt

المؤبد لتشكيل عصابي بتهمة الإتجار بالمخدرات والشروع في قتل نقيب شرطة وخفير نظامي بالفيوم


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محاكمة عاطلين قتل شاب محكمة جنايات القاهرة مشاجرة النيابة العامة

الأكثر قراءة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة أحد شركاء حمزة زوبع

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الشفاء في قطاع غزة

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

عقب تقديم بلاغين للنائب العام ضد داليا زيادة.. خبير قانوني يوضح موقفها القانوني

بعد الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم الاثنين 6-11-2023

"فلتت من عشماوي".. رأي المفتي ينقذ قاتلة طبيب الساحل من حبل المشنقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏تمرد اللاعبين..غياب الهدافين.. وأكذوبة المدربين الأجانب

بسنت حسن

إفراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية