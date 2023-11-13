لا يفوتك هذا المساء| تفاصيل 24 ساعة من الألم عاشها أهالي غزة.. و161 شاحنة مساعدات تصل القطاع

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"جثامين تحلّلت".. الصحة الفلسطينية تكشف آلام 24 ساعة على أهل غزة

مئات المرضى والنازحين محاصرون داخل مستشفى الشفاء الذي غرق في الظلام، بينما تصر إسرائيل على توجيه غارات إسرائيلية نحو محيط المستشفى وقتل من يخرج منها أطباء كانوا أو مدنيين، ليُصبح الوضع في مستشفى الشفاء وهو الأكبر في غزة، "كارثية" مع انهيار الوحدات الأساسية، إضافة إلى الجرحى والمصابين من الأطفال والكبار التي أصبحت حياتهم مهددة بعد نفاد إمدادات الأكسجين واستنفاذ الأدوات الطبية وتعطيل الخدمات الصحية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4551802

مصادر: إدخال 161 شاحنة مساعدات إلى غزة وخروج 600 من المصريين ورعايا الدول الأجنبية

أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى، استمرار فتح منفذ رفح البري بين مصر وقطاع غزة.

وأضافت أنه تم إدخال 161 شاحنة مساعدات إلى القطاع وخروج 600 من المصريين ورعايا الدول الأجنبية من القطاع إلى مصر، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4551985

التموين: نقص السكر فى الأسواق بسبب تخزينه من قبل التجار لشهر رمضان

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية السلعية، أن نقص السكر فى الأسواق بسبب تخزينه من قبل التجار لشهر رمضان.

وأضاف مساعد أول وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، أن معظم الشركات والتجار والمستهلكين، يسعون لتخزين السكر قبل قدوم شهر رمضان. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4551969

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب أسعار السكر

انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء، خلال حلقة "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، بسبب أسعار السكر، حيث روى قصة أحد المسافرين في المطار أوضح له أن السكر شحيح في الأسواق، والأسعار تختلف من مكان لآخر.

وأوضح موسي، أن هناك تفاوتا في أسعار السكر بالأسواق، مشيرًا أن السكر تم طرحه في مبادرة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، مؤكدًا أن المواطنين تشتكي من عدم وجوده. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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19 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا في واقعة حفل المنصورية

أحالت النيابة العامة بالجيزة 12 شخصًا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة الجنائية، وحددت النيابة 19 نوفمبر أولى جلسات محاكمتهم في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفل.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، تفاصيل واقعة حفل المنصورية وتعدي بعض المتهمين على طلاب مدرسة دولية نظموا حفل "الهالوين" في فيلا بالمنصورية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، منذ قليل، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، فى امتداد سافر جديد لسلسة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4551980