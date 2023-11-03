لا يفوتك هذا المساء| وزراء خارجية 5 دول عربية يبحثون الأزمة فى غزة.. وجهود مصرية لوقف العدوان على القطاع

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى أحداث غزة للعلاج بمصر

في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك في اليوم الثالث لبدء وصول المصابين للجانب المصري من معبر رفح. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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وزير البترول الأسبق: مصر تضخ قرابة 220 مليون لتر منتجات بترولية يوميًا

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن وزارة البترول فى مصر تضخ قرابة 220 مليون لتر منتجات بترولية يوميا ما بين بوتاجاز وسولار وبنزين 80 وغاز، مؤكدًا أن العالم يمر بظروف اقتصادية تستدعى على الجميع أن يتكاتف لترشيد الاستهلاك. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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القاهرة الإخبارية: غدًا اجتماع لوزراء خارجية 5 دول عربية لبحث الأوضاع فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، الآن، أن وزارة الخارجية الأردنية أعلنت أن وزراء خارجية الأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، سيعقدون اجتماعًا غدًا السبت حول الأوضاع في غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4543271

غدًا.. أولى جلسات محاكمة عامل قتل صاحب محل خردة فى الغردقة

تنظر محكمة الجنايات بالبحر الأحمر، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة عامل المتهم بـ قتل صاحب محل خردة بمنطقة شارع الكهف بمدينة الغردقة.

بداية تفاصيل القضية تمكنت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر من كشف غموض العثور على جثة داخل محل تكييفات بها طعنة بآلة حادة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل بمحل التكييف، حيث نفذ. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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عاجل.. العدوان على غزة.. مفاوضات لإقرار هدنة إنسانية لمدة 12 ساعة يوميًا

أجرى وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلين، زيارة إلى إسرائيل، هى الثالثة من نوعها خلال شهر، منذ بدء التصعيد العسكرى الإسرائيلى ضد قطاع غزة. والتقى "بلينكن" خلال الزيارة عددًا من المسئولين الإسرائيليين رفيعى المستوى، على رأسهم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ويتسحاق هيرتسوج، الرئيس الإسرائيلى. لقراءة الموضوع كاملًا إضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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وقف النار وتسهيل دخول المساعدات.. مطالب مصرية لا تتوقف من أجل غزة

تواصل مصر منذُ اندلاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية دعمها الأشقاء في غزة وفلسطين وطرق الأبواب الدولية لوقف تصعيد الحرب وتراجع الكيان الصهيوني عن الهجوم المباغت الذي يستهدف المدنيين ويودي بأرواح مئات الأطفال والنساء.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات، بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة، فمصر على. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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