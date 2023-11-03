الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| وزراء خارجية 5 دول عربية يبحثون الأزمة فى غزة.. وجهود مصرية لوقف العدوان على القطاع

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى أحداث غزة للعلاج بمصر

في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، أعلنت وزارة  الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك في اليوم الثالث لبدء وصول المصابين للجانب المصري من معبر رفح. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4543270

وزير البترول الأسبق: مصر تضخ قرابة 220 مليون لتر منتجات بترولية يوميًا

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن وزارة البترول فى مصر تضخ قرابة 220 مليون لتر منتجات بترولية يوميا ما بين بوتاجاز وسولار وبنزين 80 وغاز، مؤكدًا أن العالم يمر بظروف اقتصادية تستدعى على الجميع أن يتكاتف لترشيد الاستهلاك. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4543268

لا يفوتك هذا المساء| الاحتلال يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين.. وتفاصيل جلسة "كولر" مع لاعبى الأهلى

لا يفوتك هذا المساء| جيش الاحتلال يعلن ضرب 11 ألف هدف فى غزة.. والأمم المتحدة تندد باستهداف مخيم جباليا

القاهرة الإخبارية: غدًا اجتماع لوزراء خارجية 5 دول عربية لبحث الأوضاع فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، الآن، أن وزارة الخارجية الأردنية أعلنت أن وزراء خارجية الأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، سيعقدون اجتماعًا غدًا السبت حول الأوضاع في غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4543271

غدًا.. أولى جلسات محاكمة عامل قتل صاحب محل خردة فى الغردقة

تنظر محكمة الجنايات بالبحر الأحمر، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة عامل المتهم بـ قتل صاحب محل خردة بمنطقة شارع الكهف بمدينة الغردقة.

بداية تفاصيل القضية تمكنت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر من كشف غموض العثور على جثة داخل محل تكييفات بها طعنة بآلة حادة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل بمحل التكييف، حيث نفذ. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4543214

عاجل.. العدوان على غزة.. مفاوضات لإقرار هدنة إنسانية لمدة 12 ساعة يوميًا

أجرى وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلين، زيارة إلى إسرائيل، هى الثالثة من نوعها خلال شهر، منذ بدء التصعيد العسكرى الإسرائيلى ضد قطاع غزة. والتقى "بلينكن" خلال الزيارة عددًا من المسئولين الإسرائيليين رفيعى المستوى، على رأسهم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ويتسحاق هيرتسوج، الرئيس الإسرائيلى. لقراءة الموضوع كاملًا إضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4543232

وقف النار وتسهيل دخول المساعدات.. مطالب مصرية لا تتوقف من أجل غزة

تواصل مصر منذُ اندلاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية دعمها الأشقاء في غزة وفلسطين وطرق الأبواب الدولية لوقف تصعيد الحرب وتراجع الكيان الصهيوني عن الهجوم المباغت الذي يستهدف المدنيين ويودي بأرواح مئات الأطفال والنساء.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات، بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة، فمصر على. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4543156

لا يفوتك هذا المساء الصحة غزة القاهرة الإخبارية قطاع غزة المساعدات الرئيس

الأكثر قراءة

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

"الأنسولين الفموي".. أحدث طرق علاج مرضى السكري بدلًا من الحقن

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

عاجل.. العدوان على غزة.. مفاوضات لإقرار هدنة إنسانية لمدة 12 ساعة يوميًا

سعد الزنط: مصر تمثل قوة رادعة في المنطقة وتدافع عن الأمة العربية ضد أي تهديد

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى يتوجه للأردن للمشاركة فى الاجتماع الوزارى العربى ولقاء بلينكن

الخيارات «صعبة».. كيف تتحرك إسرائيل فى الاجتياح البرى لغزة؟

أحفاد «بلفور».. الغرب يُجدد الوعد لـ«إسرائيل»