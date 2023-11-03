الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: غدًا اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن والعرب لبحث الأوضاع فى غزة

غزة
غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، الآن، أن وزارة الخارجية الأردنية أعلنت أن وزراء خارجية الأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، سيعقدون اجتماعًا غدًا السبت حول الأوضاع في غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر يعقدون غدًا اجتماعًا مع وزير الخارجية الأمريكي يستهدف تأكيد الموقف العربي بوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي وقت سابق، أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، سقوط 7 شهداء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلين بمخيم النصيرات وسط غزة، حيث أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة، والتي خلَّفت العشرات من الشهداء والمصابين والجرحى.

القاهرة الإخبارية الأوضاع في غزة وزارة الخارجية مصر منظمة التحرير الفلسطينية

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