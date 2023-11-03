رامي جبر: لا خلاف داخل الكونجرس الأمريكى على دعم الاحتلال الإسرائيلى

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من واشنطن، إن الأغلبية داخل مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين يؤيدون دعم الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير محدود، مؤكدًا أن داخل الكونجرس الأمريكي ليس هناك خلاف على دعم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف جبر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الخلاف داخل الكونجرس الأمريكي فقط على طريقة هذا الدعم، فهل ندعم الاحتلال فقط، أم أنه يتم دعم كل المصارف الأخرى، التي تخص الأمن القومي الأمريكي.

وأوضح جبر، أن مشروع القانون الذي تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على قرابة 106 مليارات دولار لدعم الاحتلال وأوكرانيا وتايوان وتأمين الحدود الأمريكية، مجلس النواب الأمريكي ارتأى أن هناك بعض الأمور غير العاجلة في هذا المشروع، مثل مسألة دعم أوكرانيا وتايوان، أو حتى تأمين الحدود الأمريكية، ورأي أن الأمر الوحيد والعاجل الذي يحتاج إلى تحرك سريع هو مسألة دعم الاحتلال الإسرائيلي.

ونوّه إلى أن مجلس النواب الأمريكي تقدم، أمس، بمشروع قانون مختلف، وهو فقط بتخصيص 14.3 مليار دولار لإسرائيل وتمت الموافقة عليه داخل النواب الأمريكي.

وعن الشيوخ الأمريكي، أكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن المجلس رفض التصويت على هذا القانون، وقال إنه سيعمل على نفس مشروع القانون، الذي تقدم به الرئيس الأمريكي بتوفير دعم 106 مليارات دولار لكل المصارف التي تريدها الإدارة الأمريكية، ومن بينها الاحتلال، ومن بينها أيضًا بعض المساعدات للمدنيين في غزة، تقدر بحوالي 10 ملايين دولار.