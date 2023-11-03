الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد استهداف الاحتلال للمستشفى الإندونيسي بغزة

المستشفى الإندونيسي
المستشفى الإندونيسي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، أثناء البث الهوائي لها، مشاهد تظهر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي الواقع شمال قطاع غزة.

وتظهر الصور التي بثتها القاهرة الإخبارية عبر شاشتها اعتلاء الدخان الناجم من قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي وهرولة الأهالي للبحث عن ناجين وإخراج الشهداء والمصابين والجرحى نتيجة القصف المستمر على المستشفى.

وأكدت القاهرة الإخبارية، في وقت سابق، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 3 مستشفيات من بينها مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس بجانب المستشفى الإندونيسي.

 

القاهرة الإخبارية المستشفى الأندونيسي قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

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