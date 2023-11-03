"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد استهداف الاحتلال للمستشفى الإندونيسي بغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، أثناء البث الهوائي لها، مشاهد تظهر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي الواقع شمال قطاع غزة.

وتظهر الصور التي بثتها القاهرة الإخبارية عبر شاشتها اعتلاء الدخان الناجم من قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي وهرولة الأهالي للبحث عن ناجين وإخراج الشهداء والمصابين والجرحى نتيجة القصف المستمر على المستشفى.

وأكدت القاهرة الإخبارية، في وقت سابق، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 3 مستشفيات من بينها مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس بجانب المستشفى الإندونيسي.