الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. أولى جلسات محاكمة عامل قتل صاحب محل خردة فى الغردقة

أرشيفية
أرشيفية

تنظر محكمة الجنايات بالبحر الأحمر، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة عامل المتهم بـ قتل صاحب محل خردة بمنطقة شارع الكهف بمدينة الغردقة.

بداية تفاصيل القضية تمكنت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر من كشف غموض العثور على جثة داخل محل تكييفات بها طعنة بآلة حادة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل بمحل التكييف، حيث نفذ جريمته وأخفى الجثة بمحل عمله وفوجئ صاحب المحل بجثة المجني عليه، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بعد أن كشفت كاميرات المراقبة الجريمة وتحرر محضر بالحادث.

تلقى المقدم مصطفى حلمي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، إخطارًا من صاحب محل إصلاح تكييفات بالعثور على جثة شخص مجهول داخل المحل عند قيامه بفتح المحل.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين أن الجثة لشخص يدعى "رمضان" مقيم بالغردقة ويعمل في تجارة الخردة وبمراجعة الكاميرات المحيطة بالمكان تبين أنه نشبت مشادة بين المجنى عليه، والعامل داخل محل التكييفات، وتطور إلى التشابك بالأيدي، ثم قام العامل بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض، وقام بإخفاء جثته داخل المحل، وقام بإغلاق المحل، وتم القبض على الجاني وتمثيل الجريمة أمام المباحث، كما تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وبعد معاينة جهات التحقيق مكان الحادث تم القبض على المتهم.

محكمة الجنايات بالبحر الأحمر أولى جلسات محاكمة صاحب محل خردة مدينة الغردقة محل خردة عامل العثور على جثة

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