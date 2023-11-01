المؤبد لعامل بتهمة قتل شاب والشروع فى قتل شقيقته بالبدرشين

عاقبت محكمة جنايات الجيزة عاملًا، بالسجن المؤبد، بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقته، بسبب خلافات عائلية بقرية أبورجوان التابعة لمركز البدرشين.

كانت قد نشبت مشاجرة بين "ف.ش"، عامل، مقيم بقرية أبورجوان التابعة لمركز البدرشين وشاب يدعى "أحمد"، وشقيقته شيماء، انتهت بقتل الثانى وإصابة شقيقته، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات عائلية بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق التي وجهت للمتهم تهمة قتل المجنى عليه الأول، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل شقيقته، بطلقات نارية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.