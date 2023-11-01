الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في البدرشين

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في منطقة البدرشين، لجلسة الدور الثالث من شهر نوفمبر. 

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "د. ع" 22 سنة ربة منزل وعشيقها "م. ع" 23 سنة، عامل، قاما بقتل "م ع" للتخلص منه والاستيلاء على أمواله بعد وفاته.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين جمعتهم علاقة غير شرعية، قررا على إثرها التخلص من زوجها للعيش في أمان واستقرار وخططا لذلك بأن فتحت المتهمة باب المسكن لعشيقها عقب مغادرة زوجها لمباشرة أعماله، فتمكن من الدخول لحجرة نومه وضربه بماسورة حديدية وعندما قاوم تدخلت المتهمة وحقنته بفمه بالعقار المهدئ لإضعاف مقاومته، وأحدثوا به إصابات أودت بحياته.

محكمة جنايات تأجيل محاكمة ربة منزل قتل زوجها

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