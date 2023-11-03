حبس المتهمين بالشروع فى قتل شقيقين بالمرج

قررت نيابة المرج حبس المتهمين بالشروع في قتل شقيقين وإصابتهما بطلقات نارية بسبب خلافات الثأر بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبلغ للأجهزة المعنية من إحدى المستشفيات باستقبالها شقيقين (عاملان بمحل- مقيمان بدائرة القسم) مصابان بطلقات نارية.

بالانتقال وسؤالهما قررا بتضررهما من (فران- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيرة نارية اتجاههما من "طبنجة" كانت بحوزته حال تواجدهما بالمحل عملهما ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، وعللا إقدامه على ذلك لقيامه بالثأر منهما بسبب قيام شقيقهما بالتعدي على شقيقه بالضرب مما أدى لوفاته.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقه بالاشتراك مع شقيقه (عامل- مقيم بذات العنوان)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (طبنجة- 2 فرد خرطوش- فلاشة موثق بها مقاطع فيديو خاصة بالواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة أخذًا بالثأر لمقتل شقيقهما على يد شقيق المجنى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.