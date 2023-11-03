الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالشروع فى قتل شقيقين بالمرج

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة المرج حبس المتهمين بالشروع في قتل شقيقين وإصابتهما بطلقات نارية بسبب خلافات الثأر بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وتبلغ للأجهزة المعنية من إحدى المستشفيات باستقبالها شقيقين (عاملان بمحل- مقيمان بدائرة القسم) مصابان بطلقات نارية.

بالانتقال وسؤالهما قررا بتضررهما من (فران- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيرة نارية اتجاههما من "طبنجة" كانت بحوزته حال تواجدهما بالمحل عملهما ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، وعللا إقدامه على ذلك لقيامه بالثأر منهما بسبب قيام شقيقهما بالتعدي على شقيقه بالضرب مما أدى لوفاته.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقه بالاشتراك مع شقيقه (عامل- مقيم بذات العنوان)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (طبنجة- 2 فرد خرطوش- فلاشة موثق بها مقاطع فيديو خاصة بالواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة أخذًا بالثأر لمقتل شقيقهما على يد شقيق المجنى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المرج حبس المتهمين قتل شقيقين طلقات نارية خلافات الثأر قسم شرطة المرج

مواد متعلقة

استمرار حبس "ديلر" لحيازته كمية من الحشيش في الشروق

تجديد حبس متهم وزوجته لسرقتهما شقة فى النزهة

حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بالمرج

تجديد حبس موظف لاتهامه بسرقة 400 ألف جنيه من شركة بالدقى

الأكثر قراءة

عاجل.. مدير الشفاء الطبى: الوضع كارثى فى غزة وإخلاء المجمع يعرض المرضى للموت

عاجل.. السيسي يرفض طلب الحكومة بتحريك سعر السولار ويكتفى بالبنزين

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50 ٪

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين فى صفوفه

أمريكا تكشف عن مفاجأة بشأن رد إيران على العدوان الإسرائيلى فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى