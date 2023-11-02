قتل زميلته وتخلص من جثتها فى مصرف والجنايات تحيله للمفتى

قررت محكمة جنايات الزقازيق فى محافظة الشرقية، إحالة أوراق المتهم بقتل زميلته فى العمل والتخلص من جثتها فى مصرف بعد سرقتها، لفضيلة مفتى الجمهورية، وحددت جلسة 27 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم رقم 5347 لسنة 2023 جنايات مركز مشتول السوق، المقيدة برقم 1891 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف محمد سراج الدين ومحمد سامي بدة ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

بداية أحداث القضية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "عبدالله. م. ع. م. ال"، عامل، مقيم في قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، إلى المحكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 14 أبريل الماضي، وبدائرة مركز مشتول السوق، قتل المجني عليها "أمينة. م. م. أ"، 20 سنة، عمدًا مع سبق الإصرار.