الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قتل زوجته العرفي بشبرا الخيمة.. والجنايات تحيله للمفتي

آرشيفية
آرشيفية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق صاحب ورشة خراطة لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في اعدامه، بتهمة قتل زوجته "العرفي" بعد تعذيبها وإجبارها على ممارسة الرذيلة مع أصدقائه لجلبهم المخدرات له، وحددت المحكمة جلسة 26 نوفمبر الجارى للنطق بالحكم.

البداية ترجع أوراق القضية حينما توصلت التحريات إلى أن المجنى عليها ربة منزل، 38 سنة، عثر على جثتها فى منزل بالطابق الأرضى ومقيدة بالحبال وتوجد أثار تعذيب على جسدها وتهشم فى الجمجمة وأثار تعدى جنسى عليها.

 تم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وألقى القبض على زوجها ويدعى “س. ل ”، وبتضييق الخناق عليه اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة بسبب إدمانه للمخدرات فطلب من زوجته ممارسة الرزيلة مع أصدقاءه مقابل أن يحضروا له جرعات المخدرات، فرفضت فقام بتقييدها بالحبال وتعدى عليها بالضرب المبرح وسمح لمروجى المخدرات ممارسة الرذيلة معها رغما عنها مقابل أن يحضروا له جرعات المخدرات حتى لفظت أنفاسها.

وأمام نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة، اعترف المتهم تفصيليا بارتكابه الواقعة، فأمرت النيابة بحبسه وتقديمة للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

محكمة جنايات شبرا الخيمة صاحب ورشة خراطة مفتى الجمهورية إعدامه قتل زوجته

مواد متعلقة

المشدد 15 عامًا لعامل قتل شابًا وأصاب آخر فى أطفيح

المؤبد لعامل بتهمة قتل شاب والشروع فى قتل شقيقته بالبدرشين

تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله بالجيزة

الإعدام لشقيقين بتهمة قتل أحد الأشخاص وحرق جثته في الأقصر

تأجيل محاكمة عامل قتل زميله خلال مشاجرة في الوايلي لـ 13 نوفمبر

الأكثر قراءة

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

وثيقة بريطانية سرية عمرها 52 عاما تفضح مخطط إسرائيل لتوطين سكان غزة في العريش

مهاجم المصري معروض على الأهلي لـ6 أشهر بعد أزمته الأخيرة

البحرين تقطع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل.. وتسحب سفيرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان