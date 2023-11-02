قتل زوجته العرفي بشبرا الخيمة.. والجنايات تحيله للمفتي

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق صاحب ورشة خراطة لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في اعدامه، بتهمة قتل زوجته "العرفي" بعد تعذيبها وإجبارها على ممارسة الرذيلة مع أصدقائه لجلبهم المخدرات له، وحددت المحكمة جلسة 26 نوفمبر الجارى للنطق بالحكم.

البداية ترجع أوراق القضية حينما توصلت التحريات إلى أن المجنى عليها ربة منزل، 38 سنة، عثر على جثتها فى منزل بالطابق الأرضى ومقيدة بالحبال وتوجد أثار تعذيب على جسدها وتهشم فى الجمجمة وأثار تعدى جنسى عليها.

تم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وألقى القبض على زوجها ويدعى “س. ل ”، وبتضييق الخناق عليه اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة بسبب إدمانه للمخدرات فطلب من زوجته ممارسة الرزيلة مع أصدقاءه مقابل أن يحضروا له جرعات المخدرات، فرفضت فقام بتقييدها بالحبال وتعدى عليها بالضرب المبرح وسمح لمروجى المخدرات ممارسة الرذيلة معها رغما عنها مقابل أن يحضروا له جرعات المخدرات حتى لفظت أنفاسها.

وأمام نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة، اعترف المتهم تفصيليا بارتكابه الواقعة، فأمرت النيابة بحبسه وتقديمة للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.