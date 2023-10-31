الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام لشقيقين بتهمة قتل أحد الأشخاص وحرق جثته في الأقصر

المجني عليه
المجني عليه

قضت الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمود عيسى، بمحكمة جنايات الأقصر، بالإعدام شنقًا على شقيقين تأمرا على قتل صديق عمر أحدهما، عمدًا وحرقه باستخدام "البنزين" ما أودى بحياته.

عُقدت الجلية بعضوية كل من تامر ثروت عبدالحميد، وطارق محمد عبد الفتاح، وماجد محمود رمضان، وأحمد محمد السيد.

وتحمل القضية (رقم 20271 لسنة 2021- جنايات مركز إسنا)، والمقيدة برقم 1787لسنة 2021 كلى الاقصر والمتهم فيها كل من حمدي محمد عبدالفتاح، وشقيه طه محمد عبدالفتاح بقتل الجني عليه ياسر ابوالمجد أحمد مع سبق الاصرار والترصد واشعال النار فى جسده.

تفاصيل القضية 

وترجع أحداث القضية إلى قتل الشقيقين المتهمين لصديق عمر أحدهما "المجنى عليه" عمدًا ثم حرقه وإلقائه جثة متفحمة فى أرض زراعية لشهر يوليو عام 2021، موضحًا أن خلال الجلسات الماضية تم تقديم كافة المستندات اللازمة التى تؤكد ارتكاب المتهمين الجريمة، وأن كبير الأطباء الشرعيين وشهود الإثبات أكدوا على ذلك أيضًا.

أحداث القضية 

جدير بالذكر أن ترجع أحداث القضية عَثَر مزارع يوم الجمعة 30 يوليو لعام 2021، في أثناء توجهه لري أرضه على جثة متفحمة مجهولة الملامح ملقاة بالطريق ناحية «نجع أحمد سعيد- دائرة إسنا».

و بعد الإجراءات والتحريات اللازمة لرجال المباحث، تمّ التعرف على الجثة وهي لشخص يدعي «ياسر أبو المجد أحمد»، وتبيّن أن القاتلين هما صديقه «حمدي محمد عبد الفتاح» وشقيقه «طه».

و استدرج «حمدي» و«طه»، المجني عليه «ياسر»، بعيدًا عن الناس، ثم أجهز عليه الأول بـ«جاكوش حديدي» قبل أن يضرمان النار في جسده.

ونشر "الدستور" اعترافات المتهمين «حمدي» و«طه» بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات.

محكمة جنايات الأقصر جنايات الأقصر القتل العمد الإعدام شنق ا شقيقين قتل صديق عمره

مواد متعلقة

مشوار 10 سنوات.. أهالى أسوان يشيدون بإنجازات السيسى: «أحلامنا أصبحت واقعًا»

مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بطريق إسنا الصحراوى بالأقصر

مقرأة للجمهور.. أولى فعاليات مسجد التقوى بعد افتتاحه بالروافعة في الأقصر

تعرف على برنامج بكالوريوس العلوم فى الوراثة والمناعة التطبيقية بعلوم حلوان

"أوقاف الأقصر" تنظم قافلة دعوية بمدينة أبوسمبل لمدة 10 أيام

جامعة القاهرة تواصل فعاليات معسكر القيادة لتطوير الوعى الوطنى

"هنا جزيرة بربر"| مصيف ساحر وتزلج على الرمال لأهالى أسوان.. والتكلفة "على قد الإيد"

مواهب أسوان تتوهج فى الاختبارات.. والأطفال المشاركون: «الاحتراف حلمنا»

الأكثر قراءة

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

400 شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهداف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

"مبروك كسبت جايزة".. اعترافات المتهم بالنصب على عملاء البنوك فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"