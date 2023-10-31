الإعدام لشقيقين بتهمة قتل أحد الأشخاص وحرق جثته في الأقصر

قضت الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمود عيسى، بمحكمة جنايات الأقصر، بالإعدام شنقًا على شقيقين تأمرا على قتل صديق عمر أحدهما، عمدًا وحرقه باستخدام "البنزين" ما أودى بحياته.

عُقدت الجلية بعضوية كل من تامر ثروت عبدالحميد، وطارق محمد عبد الفتاح، وماجد محمود رمضان، وأحمد محمد السيد.

وتحمل القضية (رقم 20271 لسنة 2021- جنايات مركز إسنا)، والمقيدة برقم 1787لسنة 2021 كلى الاقصر والمتهم فيها كل من حمدي محمد عبدالفتاح، وشقيه طه محمد عبدالفتاح بقتل الجني عليه ياسر ابوالمجد أحمد مع سبق الاصرار والترصد واشعال النار فى جسده.

تفاصيل القضية

وترجع أحداث القضية إلى قتل الشقيقين المتهمين لصديق عمر أحدهما "المجنى عليه" عمدًا ثم حرقه وإلقائه جثة متفحمة فى أرض زراعية لشهر يوليو عام 2021، موضحًا أن خلال الجلسات الماضية تم تقديم كافة المستندات اللازمة التى تؤكد ارتكاب المتهمين الجريمة، وأن كبير الأطباء الشرعيين وشهود الإثبات أكدوا على ذلك أيضًا.

أحداث القضية

جدير بالذكر أن ترجع أحداث القضية عَثَر مزارع يوم الجمعة 30 يوليو لعام 2021، في أثناء توجهه لري أرضه على جثة متفحمة مجهولة الملامح ملقاة بالطريق ناحية «نجع أحمد سعيد- دائرة إسنا».

و بعد الإجراءات والتحريات اللازمة لرجال المباحث، تمّ التعرف على الجثة وهي لشخص يدعي «ياسر أبو المجد أحمد»، وتبيّن أن القاتلين هما صديقه «حمدي محمد عبد الفتاح» وشقيقه «طه».

و استدرج «حمدي» و«طه»، المجني عليه «ياسر»، بعيدًا عن الناس، ثم أجهز عليه الأول بـ«جاكوش حديدي» قبل أن يضرمان النار في جسده.

ونشر "الدستور" اعترافات المتهمين «حمدي» و«طه» بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات.