وزير البترول الأسبق: مصر تضخ قرابة 220 مليون لتر منتجات بترولية يوميًا

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن وزارة البترول فى مصر تضخ قرابة 220 مليون لتر منتجات بترولية يوميًا ما بين بوتاجاز وسولار وبنزين 80 وغاز، مؤكدًا أن العالم يمر بظروف اقتصادية تستدعى على الجميع أن يتكاتف لترشيد الاستهلاك.

وأوضح أسامة كمال خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن 60% من الـ220 مليون لتر يوميًا منها 120 مليون مقابل غاز و100 مليون سوائل أخرى، مازوت، بوتاجاز، بنزين، لافتًا إلى أن المازوت والسولار هي أعلى رقم للدعم، ونحن نستهلك يوميًا أكثر من 40 مليون لتر، ودعم السولار فقط يوميًا يتجاوز الـ200 مليون جنيه، من خلال دعم المازوت والبوتاجاز.

تابع أسامة كمال، خلال العشرة أشهر الماضية كان متوسط سعر البترول حوالى 85 دولارًا، أى هناك زيادة 5 دولارات على البرميل فى الموازنة العامة للدولة، بما يساوى من 45 إلى 50 مليار جنيه عبئًا إضافيًا على موازنة الدولة نتيجة أنه أعلى من 80 دولارًا.

وكانت قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، ويبدأ تطبيق السعر الجديد مع الساعات الأولى من بداية اليوم الجمعة، وفقًا لقرار المهندس طارق الملا، وزير البترول، الذي حدد سعر اللتر من البنزين 80 بـ10 جنيهات، بدلًا من 8.75، بينما سعر اللتر من بنزين 92 يباع بـ11.50 جنيه، سعر اللتر بنزين 95 يباع بـ12.5 جنيه.