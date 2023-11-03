الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير البترول الأسبق: مصر تضخ قرابة 220 مليون لتر منتجات بترولية يوميًا

أسامة كمال
أسامة كمال

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن وزارة البترول فى مصر تضخ قرابة 220 مليون لتر منتجات بترولية يوميًا ما بين بوتاجاز وسولار وبنزين 80 وغاز، مؤكدًا أن العالم يمر بظروف اقتصادية تستدعى على الجميع أن يتكاتف لترشيد الاستهلاك.

وأوضح أسامة كمال خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن 60% من الـ220 مليون لتر يوميًا منها 120 مليون مقابل غاز و100 مليون سوائل أخرى، مازوت، بوتاجاز، بنزين، لافتًا إلى أن المازوت والسولار هي أعلى رقم للدعم، ونحن نستهلك يوميًا أكثر من 40 مليون لتر، ودعم السولار فقط يوميًا يتجاوز الـ200 مليون جنيه، من خلال دعم المازوت والبوتاجاز.

تابع أسامة كمال، خلال العشرة أشهر الماضية كان متوسط سعر البترول حوالى 85 دولارًا، أى هناك زيادة 5 دولارات على البرميل فى الموازنة العامة للدولة، بما يساوى من 45 إلى 50 مليار جنيه عبئًا إضافيًا على موازنة الدولة نتيجة أنه أعلى من 80 دولارًا.

وكانت قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، ويبدأ تطبيق السعر الجديد مع الساعات الأولى من بداية اليوم الجمعة، وفقًا لقرار المهندس طارق الملا، وزير البترول، الذي حدد سعر اللتر من البنزين 80 بـ10 جنيهات، بدلًا من 8.75، بينما سعر اللتر من بنزين 92 يباع بـ11.50 جنيه، سعر اللتر بنزين 95 يباع بـ12.5 جنيه.

وزير البترول مصر وزارة البترول فى مصر ترشيد الاستهلاك غاز

مواد متعلقة

متحدث البترول: تثبيت سعر السولار لحماية محدودى الدخل

الأكثر قراءة

عاجل.. العدوان على غزة.. مفاوضات لإقرار هدنة إنسانية لمدة 12 ساعة يوميًا

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

مجزرة إسرائيلية جديدة.. استهداف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء الطبي

40% من شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى للمستشفى الإندونيسى من الأطفال

أمريكا تبدأ التراجع.. وبايدن يحذر نتنياهو: الغضب يتصاعد ضدكم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحفاد «بلفور».. الغرب يُجدد الوعد لـ«إسرائيل»

أمريكا تبدأ التراجع.. وبايدن يحذر نتنياهو: الغضب يتصاعد ضدكم

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة