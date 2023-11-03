متحدث البترول: تثبيت سعر السولار لحماية محدودى الدخل

علق حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على تحريك أسعار بعض المواد البترولية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة، إن تحريك أسعار البنزين نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف أن تثبيت سعر السولار لحماية محدودي الدخل لتأثيره على نقل السلع والركاب، موضحًا أنه فيما يتعلق بالسولار هناك خسارة تتعلق بالتكلفة تقريبًا نحو 13 جنيهًا للتر، لأن بيعه بـ8 جنيهات للتر.

وأشار إلى أن ما ارتفع هو أسعار الزيت الخام المرتقبة ستزداد أسعار السولار، وفيما يتعلق بالبنزين هناك عوامل، منها سعر خام برينت في السوق العالمية، والذي وصل لـ42 دولارًا، بالإضافة لسعر الصرف.

وأوضح أن سوق النفط العالمية هشة تتعلق بالأحداث والصراعات، والتي تؤدي إلى زيادة لتكاليف السلع، ومنها الزيوت الخام، مشيرًا إلى أن هناك جهودا لزيادة إنتاح مصر من السولار والبنزين.