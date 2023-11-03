الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى يوضح التأثيرات التى ستلحق بالاقتصاد العالمى جراء الأحداث فى غزة

غزة
غزة

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن استمرار الحرب بين الجانب الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية سوف تؤثر بصورة كبيرة على الجانب الاقتصادي العالمي، حيث جاءت هذه الحرب بعد أزمات متعددة عالمية، وهي أزمة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، ثم التغير المناخي الذي لعب دورًا كبيرًا في تراجع المؤشرات الاقتصادية.

الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 

وأكد خلال الدكتور عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الحرب الفلسطينية الإسرائيلية سوف تؤدي إلى زيادة سعر الصرف، وهذه الزيادة سوف تعمل على زيادة الأعباء التضخمية، ومن ثم ارتفاع الأسعار الاستهلاكية العالمية والمحلية.

وأضاف في حديثه، أن ما يحدث في فلسطين سيؤثر بشكل سلبي على المناطق السياحية لدول الجوار مثل التأثير على السياحة في الأردن والدولة المصرية، ومن أهم المناطق التي سوف تتأثر بهذه الحرب في مصر نويبع، طابا، سيناء، شرم الشيخ، والغردقة وغيرها من المدن السياحية المصرية.

وتابع: "هذه الحرب ستعمل على لجوء شركات التأمين إلى رفع الاشتراكات على الحاملات والشاحنات، وهذه الزيادة ستؤدي قطعًا إلى زيادة أسعار السلع وبخاصة السلع الغذائية".

ارتفاع الأسعار 

واستطرد: "حجم الاستثمارات التي سوف تأتي إلى المنطقة العالمية سيكون منخفض بصورة كبيرة، حيث المستثمر يذهب في المقام الأول للدولة التي يتوافر فيها عنصر الاستقرار والأمان، وهذا العنصر غير متوفر في المنطقة العربية الآن نتيجة اضطراب الوضع الأمني في فلسطين".

عبد المنعم السيد خبير اقتصادي الحرب بفلسطين دي ام سي اليوم

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