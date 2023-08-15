عبدالمنعم السيد يتحدث عن المحور الاقتصادى فى جلسات الحوار الوطنى

تحدث الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن المحور الاقتصادي في جلسات الحوار الوطني، قائلًا: إن المحور الاقتصادي شهد توسعًا في اللجان الخاصة به، والتي وصلت إلى أربع لجان قامت بإصدار المقترحات والتوصيات.

وأضاف السيد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن توصيات المحور الاقتصادي تشهد حالة من الأهمية والالتزام بجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل كبير، وهذا يتطلب أن يكون هناك حوافز للاستثمار، وبعض التنفيذات للمستثمر.

وتابع: رأينا خلال الأيام الماضية كثير من هذه المقترحات تمت ترجمتها في قرارات صدرت عن المركز الأعلى للاستثمار من خلال التوسع في البطاقات الذهبية، أو حركة الدخول والخروج لأموال المستثمرين بمصر بشكل كبير، وتسهيل الإجراءات وفض المنازعات، وتكوين لجنة داخل مجلس رئاسة الوزراء لحل هذه المشاكل الخاصة بالمستثمرين، وكذلك الاهتمام بالشركات الناشئة، واعتبارها عمودًا أساسيًا في الاقتصاد المصري.

الشركات الناشئة تحتاج إلى تعامل خاص

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الشركات الناشئة تحتاج إلى تعامل خاص، سواء من خلال القوانين المنظمة أو التسهيلات، معقبًا: "أعتقد أن هذا المحور شهد شبه اتفاق بين الحاضرين أن تكون هناك آلية واضحة لجذب الاستثمار، وتسهيلات في الحصول على الأراضي، وتوحيد الولاية على الأراضي".