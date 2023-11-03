وقف النار وتسهيل دخول المساعدات.. مطالب مصرية لا تتوقف من أجل غزة

تواصل مصر منذُ اندلاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية دعمها الأشقاء في غزة وفلسطين وطرق الأبواب الدولية لوقف تصعيد الحرب وتراجع الكيان الصهيوني عن الهجوم المباغت الذي يستهدف المدنيين ويودي بأرواح مئات الأطفال والنساء.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات، بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة، فمصر على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية منذُ السابع من أكتوبر حتى الآن، سواء على مستوى الرئيس السيسي أو وزارة الخارجية والجهات المعنية.

ويُتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشكل مستمر، الموقف العام لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي.

كما تُحذر جمهورية مصر العربية، دائمًا، في بيانات صادرة عن وزارة الخارجية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

وتدعو مصر باستمرار، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.

كما تواصل دعوتها للأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

استمرار المساعدات المصرية

على الجانب الإنساني، تستمر مصر في تقديم مساعدات مصرية، منها القوافل الطبية والشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتتضمن المساعدات الإنسانية التي تُقدم من كافة الجهات المصرية على رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وحياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، آلاف الأطنان من المواد الغذائية واللحوم والملابس، والأدوية والمستلزمات الطبية.

دفعات عاجلة لأهالي غزة

وأعلن الهلال الأحمر المصري، اليوم الجمعة، عن تسليم الدفعة العاشرة من المساعدات الإنسانية العاجلة للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة عبر معبر رفح.

بحسب الهلال الأحمر فإن المساعدات شملت 102 شاحنة تحمل مواد غذائية ومياها وإمدادات إغاثية وأدوية ومعدات طبية.

وأشار الهلال الأحمر إلى أنه قام بتسليم إجمالي 241 شاحنة مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة حتى الآن.

وفي تصريح على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، صرح الرئيس التنفيذي لهيئة الهلال الأحمر المصري، رامي النذير، أن مخزون المساعدات القادمة من جميع أنحاء العالم لغزة على وشك النفاد.

وحث النظير الجميع على مواصلة دعم الحملة الإنسانية الحاسمة لغزة.

عملية طوفان الأقصى

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بقطاع غزة، نفذت في السابع من أكتوبر الماضي هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

ومنذ 7 أكتوبر، تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة في مقتل أكثر من 9,061 شخصًا، من بينهم 3,760 طفل، وإصابة أكثر من 22,000 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.