استقبال الجرحى وإرسال المساعدات.. خطوات مصرية ملموسة لدعم أهالي غزة

تواصل مصر منذُ اندلاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية دعمها للأشقاء في غزة وفلسطين وطرق الأبواب الدولية لوقف تصعيد الحرب وتراجع الكيان الصهيوني عن الهجوم المباغت الذي يستهدف المدنيين ويودي بأرواح مئات الأطفال والنساء.

وعلى الجانب الإنساني، تستمر مصر في تقديم مساعدات مصرية، منها القوافل الطبية والشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وكانت مصر من أوائل الدول العربية التي أدانت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة وطالبت الدول كلها بدعم الفلسطينيين.

خطوات ملموسة نحو مساعدة غزة

وخلافاً للحكومات العربية الأخرى التي عبرت عن إحباطها وغضبها إزاء القصف الإسرائيلي المتواصل لغزة بمجرد إدانة العدوان الإسرائيلي، اتخذت القيادة المصرية خطوات ملموسة نحو مساعدة غزة ومطالبة الأطراف باتخاذ ما يُلزم تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لوقف النار بشكل فوري.

ومع تصاعد العنف، بادرت مصر بتقديم المساعدات المصرية، المتمثلة في الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمياه والإمدادات الإغاثية والأدوية والمعدات الطبية.

وعلى الجانب الآخر، تواصل مصر بشكل مكثف مع الدول المعنية الأخرى لحثها على بذل كل الجهود الممكنة لمنع تدهور الوضع في غزة ووقف التصعيد الحالي والقصف الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة.

استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين

في خطوة وصفها كل المصريين بأنها "استثنائية"، فتحت مصر معبر رفح الحدودي مع غزة، لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية للعلاج في مستشفيات مصر.

وأرسلت وزارة الصحة فريقا طبيا للطوارئ إلى حدود رفح لفحص الضحايا الفلسطينيين، إلى جانب سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لنقلهم إلى المستشفيات المخصصة في شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة.

102 شاحنة تدخل غزة

وأعلن الهلال الأحمر المصري، اليوم الجمعة، عن تسليم الدفعة العاشرة من المساعدات الإنسانية العاجلة للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة عبر معبر رفح.

بحسب الهلال الأحمر فإن المساعدات شملت 102 شاحنة تحمل مواد غذائية ومياه وإمدادات إغاثية وأدوية ومعدات طبية.

وأشار الهلال الأحمر إلى أنه قام بتسليم إجمالي 241 شاحنة مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة حتى الآن.